Fix: Mainz verkauft FCB-Transferziel Mateta an Crystal Palace

Die Londoner übernehmen den bisher aus der Bundesliga ausgeliehenen Angreifer definitiv. Es bestand eine Kaufoption in Höhe von 14,5 Mio. Euro. Crystal Palace konnte diese Summe aber verringern und zahlt Medienberichten zufolge 11 Millionen. Mateta unterschreibt beim Premier League-Klub einen langfristigen Vertrag bis 2026.

Trainer Patrick Vieira scheint für den Rest dieser Saison auf den Angreifer setzen zu wollen. Der FC Basel interessierte sich für eine Verpflichtung des Stürmers, geht aber wohl leer aus. Nun müsste sich der Super League-Klub bei weiteren Bemühungen immerhin nur noch direkt an Palace und nicht auch noch an Mainz wenden, das sämtliche Transferrechte abgegeben hat.

Jean-Philippe Mateta has signed a four-and-a-half-year deal with the club ✍️

Delighted to have you permanently, JP! 💥#CPFC

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) January 31, 2022