Mainz-Verteidiger Jeremiah St. Juste wechselt nach Portugal

Wie Transferinsider Fabrizio Romano twittert, besteht zwischen dem 24-jährigen Abwehrspieler und Sporting eine Einigung. St. Juste weilt am Montag in Lissabon und bereitet den Wechsel vor. Mainz kassiert eine Ablöse in Höhe von 9,5 Mio. Euro. Wegen einer hartnäckigen Schulterverletzung bestritt der Innenverteidiger in dieser Saison nur acht Bundesligaeinsätze. Aufgrund des nahenden Wechsels sass er zuletzt nur auf der Ersatzbank und wurde nicht mehr eingesetzt.

Sporting are set to sign Jeremiah St. Juste from Mainz on a permanent deal, agreement reached with his brother/agents who where in Lisbon today. 🟢🤝 #Sporting

Long term deal set to be completed for the centre back – fee now agreed around €9.5m. pic.twitter.com/TES7Jv7GSw

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 9, 2022