Mainz will nur noch geimpfte Profis verpflichten

Obwohl bei Mainz 05 in der vergangenen Woche wegen mehreren Corona-Fällen und Quarantänen zwischenzeitlich das Chaos ausgebrochen ist, folgte am Sonntag ein überraschender 1:0-Sieg gegen RB Leipzig. Eine Wiederholung der Ereignisse will der Bundesligist aber verhindern.

Einerseits arbeitet man klubintern wohl darauf hin, dass sich möglichst viele Profis impfen lassen. Und andererseits sollen künftig nur noch Spieler verpflichtet werden, die über den kompletten Impfschutz verfügen. Dies deutet Sportvorstand Christian Heidel nun an. Risiken durch kurzfristige Ausfälle soll möglichst vorgebeugt werden. In der vergangenen Woche mussten zwischenzeitlich elf Spieler aus dem Kader der Profi-Mannschaft in Isolation bzw. Quarantäne.

Heidel votiert auch dafür, dass die Regeln unter den Bundesliga-Klubs möglichst vereinheitlicht und möglicherweise auch verschärft werden.

psc 17 August, 2021 18:21