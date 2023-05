Mainz 05 verlängert mit Silvan Widmer

Der Captain bleibt an Bord: Silvan Widmer verlängert seinen Vertrag bei Mainz 05 vorzeitig wie langfristig.

Mainz 05 und Silvan Widmer (30) einigen sich auf die Verlängerung ihrer Zusammenarbeit. Nach offiziellen Angaben ist der Schweizer Nationalspieler nun bis 2026 bei den Nullfünfern verankert. Die Bekanntgabe der Ausweitung hatte ganz besonderes Flair.

Der aktuell verletzte Captain gab die Vertragsverlängerung vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Schalke 04 am Freitagabend selbst über das Stadionmikrofon bekannt. Im dazugehörigen Statement schwärmt der ehemalige Spieler des FC Basel von Mainz.

«Ich habe mich bei Mainz 05 und in der Stadt vom ersten Tag an immens wohlgefühlt. Der FSV ist ein toller Verein, bei dem ich mich fussballerisch, aber auch menschlich noch mal weiterentwickeln konnte», sagt Widmer. «Ich freue mich, auch künftig Teil der 05-Familie zu sein. Jetzt bringen wir erstmal gemeinsam diese Saison erfolgreich zu Ende, ehe wir im Sommer zum 15. Mal in Folge die Bundesliga aufmischen wollen.»

aoe 6 Mai, 2023 09:53