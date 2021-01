Mainz präsentiert den neuen Trainer am Dienstag

Bundesligist Mainz 05 wird nach Aussage des neuen Sportdirektors Martin Schmidt am Dienstag seinen neuen Trainer präsentieren.

Dies gab der Schweizer vor dem Bundesliga-Spiel der Mainzer beim FC Bayern bekannt, das die Gäste nach 2:0-Führung zur Pause noch mit 2:5 verloren. Auf konkrete Namen ging Schmidt nicht ein. Klar scheint aber, dass Interimscoach Jan Siewert nach einer Partie wieder abgelöst wird. Als Topfavorit auf den Posten gilt nach wie vor der Ex-Mainzer Profi Bo Svensson, der noch in Österreich beim FC Liefering unter Vertrag steht. “Jetzt sind wir so weit, die Verträge liegen vor, sind aber noch nicht unterschrieben”, sagte Schmidt am Sonntagabend gegenüber “Sky”: “Deshalb werde ich keinen Namen bekanntgeben.”

Sollte tatsächlich Svensson den Zuschlag erhalten, müssen die Mainzer für den 41-jährigen Dänen wohl eine Ablöse zahlen. Von einer Summe von bis zu 1,5 Mio. Euro ist die Rede.

psc 3 Januar, 2021 19:26