Nati-Star Edimilson Fernandes darf sich auf neuen Vertrag freuen

Nach seinem steilen Aufstieg bei Mainz 05 darf sich der Schweizer Nationalspieler Edimilson Fernandes beim Bundesligisten wohl auf einen neuen Vertrag freuen.

Der 26-Jährige hat sich zuletzt einen Stammplatz erobern können. Laut «kicker» «stehen die Chancen nicht schlecht», dass der Mittelfeldspieler, der zurzeit vor allem in der Defensive zum Zug kommt, einen neuen Kontrakt erhält. Aktuell ist Edimilson Fernandes nur noch bis Saisonende gebunden. Mainz-Sportdirektor und Landsmann Martin Schmidt sagt: «Wir werden zeitnah mit dem Berater schauen, was Edi will nach vier Jahren, die nicht gerade eine Erfolgsgeschichte waren. Er ist ein super interessanter Spieler.»

Zur Erinnerung: In der vergangenen Saison war der 22-fache Nationalspieler zunächst an Bielefeld und später an die Young Boys verliehen. Nach seiner Rückkehr im Sommer schien er in Mainz eigentlich keine Zukunft mehr zu haben. Dies hat sich diametral geändert.

psc 27 Oktober, 2022 11:04