Nati-Verteidiger Silvan Widmer droht längere Zeit auszufallen

Der Schweizer Nati-Verteidiger Silvan Widmer steht seinem Klub Mainz 05 vorerst wohl nicht zur Verfügung.

Der Mainz-Kapitän konnte in dieser Saison nicht trainieren, nachdem er sich am vergangenen Wochenende beim 1:1 gegen RB Leipzig eine muskuläre Verletzung zuzog. Der «kicker» berichtet, dass es sich wohl um eine schwere Zerrung bzw. einen Muskelfaserriss handelt. Widmer fällt somit mindestens für die Partie bei Werder Bremen am Samstag aus. Auch ein längerfristiger Ausfall ist denkbar.

psc 13 Oktober, 2022 11:45