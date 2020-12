Neuer Mainz-Trainer erst nächste Woche

Bei Bundesligist Mainz 05 bleibt kein Stein auf dem anderen: Mit Sportvorstand Christian Heidel und Sportdirektor Martin Schmidt ist eine neue Führung da. Der neue Trainer kommt wohl nächste Woche.

Nachdem Jan-Moritz Lichte von seinem Amt freigestellt wurde, hat erst einmal Junioren-Cheftrainer Jan Siewert übernommen. Er wird beim Ligaspiel gegen Bayern München am Sonntag wohl auch auf der Trainerbank Platz nehmen. Danach soll ein neuer Chefcoach her, wie Schmidt dem “kicker” bestätigt: “Wir wollen einen Cut machen und auch beim Trainer einen neuen Impuls setzen. Das Ziel ist, in die zweite Woche mit einem neuen Cheftrainer reinzugehen.”

Topfavorit auf den Posten ist Medienberichten zufolge Bo Svensson. Der frühere Mainzer Profi steht allerdings in Österreich beim FC Liefering unter Vertrag. Es müssen erst einmal die Ablösemodalitäten geklärt werden.

Klar ist inzwischen, dass das neue Führungs-Duo Heidel und Schmidt eher kurzfristige Verträge bis 2022 unterschrieb. Verlängerungen sind aber möglich.

psc 29 Dezember, 2020 15:59