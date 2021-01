Offiziell: Mateta unterschreibt bei Crystal Palace

Der Transfer von Jean-Philippe Mateta von Mainz 05 zu Premier Ligist Crystal Palace ist in trockenen Tüchern.

Der 23-jährige Franzose wird für eine Gebühr von 3,5 Mio. Euro zunächst für 18 Monate bis Sommer 2022 ausgeliehen. Im Anschluss verfügen die Engländer über eine Kaufoption in Höhe von 17 Mio. Euro. Mateta erzielte für Abstiegskandidat Mainz 05 in dieser Saison in 15 Bundesliga-Partien sieben Treffer. Künftig stürmt er in der Premier League.

👊 Welcome to the Palace, Jean-Philippe Mateta.#CPFC — Crystal Palace F.C. (@CPFC) January 21, 2021

psc 21 Januar, 2021 10:42