Silvan Widmer fällt wegen Oberschenkelverletzung aus

Mainz 05 muss am Samstag beim Auswärtsspiel gegen Union Berlin definitiv auf seinen Captain Silvan Widmer verzichten.

Der 29-jährige Rechtsverteidiger zog sich bei der 0:4-Niederlage im DFB-Pokal bereits in der ersten Halbzeit eine Oberschenkelverletzung zu und musste noch in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden. Mainz-Coach Bo Svensson bestätigt am Freitag, dass Widmer gar nicht erst nach Berlin mitreisen wird. Wie lange der Schweizer Nationalspieler zuschauen muss, ist noch unklar.

psc 3 Februar, 2023 16:06