Silvan Widmer an der Ferse operiert – aktuelle Saison gelaufen

Der Schweizer Nationalspieler Silvan Widmer hat sich an der linken Ferse operieren lassen und wird in dieser Saison keine Spiele mehr bestreiten.

Der Captain von Bundesligist Mainz 05 meldet sich aus dem Spitalbett via Instagram zu Wort und schreibt, dass der Eingriff gut verlaufen sei und die Reha beginnen könne. Laut «kicker» wird Widmer voraussichtlich in der Sommervorbereitung für die kommende Saison wieder mittun können, sofern er keinen Rückschlag erleidet. In dieser Spielzeit bestritt er für Mainz 28 Pflichtspiele und steuerte dabei zwei Tore und zwei Assists bei.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Silvan Widmer (@silvanwidmer)

psc 9 Mai, 2023 13:51