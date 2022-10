Silvan Widmer meldet sich nach Muskelfaserriss zurück

Silvan Widmer hat sich von seinem Muskelfaserriss erholt und ist am Freitagabend wieder ein Startelf-Kandidat für Mainz 05.

Der Captain könnte sofort wieder von Beginn weg auflaufen, wie Trainer Bo Svensson am Donnerstag in einem Pressegespräch erklärt. Der Kapitän hatte die letzten beiden Spiele der Mainzer verletzungsbedingt verpasst. Glücklicherweise erwies sich seine muskuläre Verletzung als nicht allzu gravierend. Nun wird Widmer wohl wieder spielen – entweder in der Startelf oder als Joker. Sollte er von Beginn weg auflaufen, würde er wohl Danny da Costa auf die Ersatzbank verdrängen.

Die Nachrichten rund um Widmer sind auch gut für die Schweizer Nati. Bis zur WM in Katar im kommenden Monat wird ihn die Blessur (ohne Rückschlag) definitiv nicht mehr beschäftigen.

psc 20 Oktober, 2022 14:42