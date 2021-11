Silvan Widmer schiesst Traumtor gegen Gladbach

Silvan Widmer trifft erstmals für Mainz 05. Gegen Gladbach trifft er auf traumhafte Art und Weise.

In der 76. Minute ist der Schweizer Nationalspieler für den Ausgleich besorgt. Und wie: Mit seinem schwächeren linken Fuss hämmert er den Ball in den Winkel. Widmer trifft zum 1:1-Ausgleich, nachdem Florian Neuhaus die Gäste in der ersten Halbzeit in Front bringt.

psc 5 November, 2021 22:31