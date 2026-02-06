Werder wurde bei Bo Henriksen mit läppischem Angebot vorstellig

Der frühere Mainz- und FCZ-Coach Bo Henriksen war nach dem Rauswurf von Horst Steffen bei Werder Bremen für kurze Zeit ein Thema. Nun ist klar, weshalb nie eine Chance auf eine Verpflichtung des 50-Jährigen bestand.

Wie die «Bild» berichtet, hatte sich Werder tatsächlich bei Mainz 05 gemeldet, wo Henriksen noch bis 2027 unter Vertrag steht. 05-Manager Christian Heidel soll seinem Amtskollegen mitgeteilt haben, dass man den Trainer eigentlich nicht an einen direkten Ligakonkurrenten abgeben möchte. Dennoch sei er empfänglich für ein Angebot. Die Bremer boten daraufhin 150’000 Euro Ablöse. Über diese Summe lächelte Heidel nur müde. Zwar argumentierte Fritz, dass die 05er so ja das Gehalt des Dänen einsparen könnten, dies reichte Heidel aber nicht aus.

Die Verhandlungen wurden daraufhin abgebrochen. Letztlich nahm Werder dann den Ex-Hamburger Daniel Thioune unter Vertrag, der keine Ablöse kostete.

Fritz sagt zu Gesprächen bezüglich anderer Trainer: «Wir hatten mit keinem anderen Trainer etwas ausverhandelt. Dass man sich erkundigt und sich auch über mögliche Ablösen unterhält und dabei nicht gleich All-in geht, ist selbstredend.»