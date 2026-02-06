SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Verhandlungen abgebrochen

Werder wurde bei Bo Henriksen mit läppischem Angebot vorstellig

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 6 Februar, 2026 13:28
Werder wurde bei Bo Henriksen mit läppischem Angebot vorstellig

Der frühere Mainz- und FCZ-Coach Bo Henriksen war nach dem Rauswurf von Horst Steffen bei Werder Bremen für kurze Zeit ein Thema. Nun ist klar, weshalb nie eine Chance auf eine Verpflichtung des 50-Jährigen bestand.

Wie die «Bild» berichtet, hatte sich Werder tatsächlich bei Mainz 05 gemeldet, wo Henriksen noch bis 2027 unter Vertrag steht. 05-Manager Christian Heidel soll seinem Amtskollegen mitgeteilt haben, dass man den Trainer eigentlich nicht an einen direkten Ligakonkurrenten abgeben möchte. Dennoch sei er empfänglich für ein Angebot. Die Bremer boten daraufhin 150’000 Euro Ablöse. Über diese Summe lächelte Heidel nur müde. Zwar argumentierte Fritz, dass die 05er so ja das Gehalt des Dänen einsparen könnten, dies reichte Heidel aber nicht aus.

Die Verhandlungen wurden daraufhin abgebrochen. Letztlich nahm Werder dann den Ex-Hamburger Daniel Thioune unter Vertrag, der keine Ablöse kostete.

Fritz sagt zu Gesprächen bezüglich anderer Trainer: «Wir hatten mit keinem anderen Trainer etwas ausverhandelt. Dass man sich erkundigt und sich auch über mögliche Ablösen unterhält und dabei nicht gleich All-in geht, ist selbstredend.»

Mehr Dazu
Nordin vor Abflug

Urs Fischer droht in Mainz einen Stürmer zu verlieren
Schweizer Legionäre

Urs Fischer sorgt für Riesenüberraschung, Tor von Haris Tabakovic reicht nicht
Alexander Hack

Der FCZ hat einen neuen Abwehrchef aus Deutschland
Für den Sommer

Ex-Bundesliga-Stürmer Mateta steht im Fokus von ManUtd
Hampus Skoglund

Urs Fischer kriegt in Mainz wohl einen schwedischen Verteidiger
Mehr entdecken
Verhandlungen abgebrochen

Werder wurde bei Bo Henriksen mit läppischem Angebot vorstellig

6.02.2026 - 13:28
Alexander Hack

Der FCZ hat einen neuen Abwehrchef aus Deutschland

4.02.2026 - 18:44
Ex-FCZ-trainer

Bo Henriksen gibt kein sofortiges Bundesliga-Comeback

3.02.2026 - 12:05
Wie einst bei Union

Urs Fischer kann in Mainz wieder auf Stürmer Sheraldo Becker zählen

2.02.2026 - 21:58
Gespräche laufen

Bo Henriksen könnte Bundesliga-Comeback bei neuem Verein geben

2.02.2026 - 10:53
Schweizer Legionäre

Urs Fischer sorgt für Riesenüberraschung, Tor von Haris Tabakovic reicht nicht

31.01.2026 - 17:50
Nordin vor Abflug

Urs Fischer droht in Mainz einen Stürmer zu verlieren

29.01.2026 - 18:59
Schweizer Legionäre

Augsburg-Schweizer knacken die Bayern, Aurèle Amenda mit Eigentor

24.01.2026 - 17:44
Stefan Posch

Nächste Verstärkung für Urs Fischer: Ösi-Verteidiger aus der Serie A kommt

22.01.2026 - 10:28
Mainz der Favorit

Bundesliga-Klubs interessieren sich für Stefan Posch

18.01.2026 - 09:05