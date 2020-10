Wolfsburg holt Konkurrenten für Mbabu & Steffen

Der VfL Wolfsburg präsentiert Ridle Baku als Neuzugang. Der 22-jährige Rechtsfuss ist ein direkter Konkurrent für die beiden Schweizer Nationalspieler Kevin Mbabu und Renato Steffen.

Das Eigengewächs des FSV Mainz 05 wechselt für rund 10 Mio. Euro Ablöse von seinem Stammklub nach Wolfsburg. Ridle Baku ist gelernter Rechtsverteidiger und damit fortan ein direkter Konkurrent für Mbabu. Ausserdem kann er auch in einer offensiveren Rolle spielen, womit er bei den Wölfen auch Renato Steffen konkurrenziert.

“Ich freue mich auf die neue Herausforderung. Ich habe dem FSV Mainz 05 alles zu verdanken und der Verein wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Aber ich habe gespürt, dass es Zeit ist, den nächsten Schritt in meiner Entwicklung zu machen und dafür finde ich in Wolfsburg die besten Voraussetzungen vor”, sagt Baku zu seinem Transfer.

#Baku: „Ich habe gespürt, dass es Zeit ist, den nächsten Schritt in meiner Entwicklung zu machen und dafür finde ich in Wolfsburg die besten Voraussetzungen vor.“ ℹ️➡️ https://t.co/ll6QKZxEz6#VfLWolfsburg https://t.co/pvkfMcaNoM pic.twitter.com/NE2J1UeKgk — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) October 1, 2020

psc 1 Oktober, 2020 11:45