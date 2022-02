Perfekt: YB reagiert und schnappt sich Nati-Spieler Edimilson Fernandes

Die Young Boys wappnen sich für den Meisterkampf und holen Nationalspieler Edimilson Fernandes in die Super League zurück.

Am Dienstagabend bestätigen die Berner die Ankunft des 25-jährigen Allrounders. Dieser ist dieser Saison eigentlich von Mainz 05 an Arminia Bielefeld ausgeliehen. Dort kam er in dieser Saison aber nicht nach Wunsch zum Zug. Jetzt übernimmt YB Edimilson Fernandes bis Saisonende – ebenfalls auf Leihbasis und offenbar ohne Kaufoption. YB-Sportchef Christoph Spycher sagt zum Neuzugang: “Er ist ein Qualitätsspieler, der schon auf fast allen möglichen Positionen sein grosses Potenzial unter Beweis gestellt hat. Gerade diese Vielseitigkeit und seine grosse Erfahrung werden uns in Anbetracht der vielen Verletzungen im Kader sehr helfen.”

Der ehemalige Sion-Profi sammelte auch schon Erfahrungen in Italien (Fiorentina) und auf der Insel (West Ham).

YB hat schon während der gesamten Saison mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Zudem gab es im Januar gleich mehrere Abgänge von Topspielern. Edimilson Fernandes kann auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden – sowohl im Mittelfeld wie auch in der Abwehr.

Die Young Boys haben den 22-fachen Schweizer Nationalspieler Edimilson Fernandes leihweise bis zum Saisonende verpflichtet. ✍️ 👉 Weitere Infos: https://t.co/H1O7PEaQ2y

–#bscyb #ybforever pic.twitter.com/V3qSscKpx4 — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) February 15, 2022

psc 15 Februar, 2022 18:11