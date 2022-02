YB reagiert und holt wohl Edimilson Fernandes aus der Bundesliga

Die Young Boys wappnen sich für den Meisterkampf und holen offenbar Nationalspieler Edimilson Fernandes in die Super League zurück.

Der 25-Jährige ist in dieser Saison eigentlich von Mainz 05 an Arminia Bielefeld ausgeliehen. Dort kommt er derzeit aber nicht zum Zug. Nach Angaben von “Nau.ch” arbeitet YB nun an einer Übernahme von Fernandes. Der ehemalige Sion-Profi, der auch schon Erfahrungen in Italien (Fiorentina) und auf der Insel (West Ham) gesammelt hat, soll ebenfalls erst einmal bis Saisonende ausgeliehen werden. Sowohl Mainz wie auch Bielefeld müssen dem Deal zustimmen. Die Transfer-Deadline für internationale Transfers ist am Dienstag um 18 Uhr. Bis dahin muss alles unter Dach und Fach gebracht werden.

YB hat schon während der gesamten Saison mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Zudem gab es im Januar gleich mehrere Abgänge von Topspielern. Edimilson Fernandes kann auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden – sowohl im Mittelfeld wie auch in der Abwehr.

psc 15 Februar, 2022 15:11