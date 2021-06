Nati-Verteidiger Fabian Schär plant Rückkehr in die Bundesliga

Nati-Verteidiger Fabian Schär möchte künftig offenbar wieder in der Bundesliga auflaufen.

Der 29-Jährige spielt mittlerweile seit drei Jahren für Newcastle. Davor war er ein Jahr in Spanien bei Deportivo La Coruna engagiert. Seine ersten Auslandserfahrungen sammelte er zwischen 2015 und 2017 bei der TSG Hoffenheim in der Bundesliga. Und in eben jene Bundesliga möchte Schär laut “Sport Bild” zurückkehren.

Noch läuft sein Vertrag in Newcastle für eine weitere Saison bis 2022. Die Magpies sollen aber durchaus zu einem Verkauf bereit sein. Wohin es den Innenverteidiger ziehen könnte, ist noch unklar.

psc 23 Juni, 2021 09:12