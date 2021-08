Nationalspieler Robin Gosens will “definitiv” in die Bundesliga

Robin Gosens hat es über einige Umwege bis hin zum deutschen Nationalspieler geschafft. Der Linksfuss wechselte bereits in frühen Jahren ins Ausland und ist bis heute nie in der Bundesliga aufgelaufen. Dies soll sich in Zukunft aber noch ändern.

Der Atalanta-Legionär findet im Rahmen eines Camps seiner “Träume lohnt sich”-Stiftung erneut klare Worte, was seine Zukunftsplanung angeht. “Ich habe ja nie einen Hehl daraus gemacht, dass es mein Traum ist, in die Bundesliga zu wechseln. Den Traum will ich und werde ich mir definitiv auch noch erfüllen”, sagt der 27-jährige Linksverteidiger. Welcher Zeitpunkt für Gosens der richtige sein wird, kann dieser noch nicht sagen. Derzeit fühlt er sich bei Atalanta, wo sein Vertrag bis 2023 läuft, durchaus wohl: “Ich fühle mich gut, wir spielen Champions League. Daher sehe ich nicht die absolute Notwendigkeit, unbedingt zu wechseln”. Sollte er aber Angebote aus der Bundesliga erhalten, “würde ich darüber nachdenken.”

Einen Favoriten, wohin es gehen soll, gibt es für Gosens derzeit nicht. Das Gesamtpaket müsse einfach stimmen: “Das war mir immer das Wichtigste. Auch wichtiger als Kohle oder so. Und ob das dann jetzt Leverkusen, Gladbach oder irgendwo anders ist, das ist dann zweitrangig. Ich will in Deutschland spielen, will mich da für ein Trikot zerreissen.”

Natürlich wäre sein Ex-Klub Schalke 04 eine gute Adresse. Die Gelsenkirchener müssten dafür aber zunächst wieder in die Bundesliga aufsteigen.

psc 2 August, 2021 17:53