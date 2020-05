Neue Bundesliga-Saison frühestens ab September

Bislang ist der 23. August das Startdatum für die Bundesliga-Saison 2020/21. Doch dieser Termin wird nicht einzuhalten sein.

Die kommende Bundesliga-Spielzeit wird wohl frühestens im September starten. Die “Bild am Sonntag” spekuliert mit dem 11. September als Starttermin. In den Planungen ist die Bundesliga allerdings von FIFA und der UEFA abhängig, da ausser der Bundesliga noch keine andere Top-Liga in Europa ihren Re-Start hingelegt hat und in den europäischen Wettbewerben noch keine neuen Termine für die ausstehenden Spiele stehen. Ob in der kommenden Saison auch wieder Fans in die Stadien dürfen, ist noch unklar.

adk 31 Mai, 2020 12:54