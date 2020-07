Neue Bundesliga-Saison beginnt am 18. September

Der Rahmenterminkalender des DFB für die kommende Saison ist da. Die Bundesliga-Saison dauert vom 18. September bis zum 22. Mai.

Aufgrund der Verzögerungen wegen der Corona-Pandemie erfolgt der Saisonstart deutlich verspätet. Dafür wird die Winterpause massiv verkürzt. Der letzte Bundesliga-Spieltag dieses Kalenderjahres wird am 18. – 21. Dezember ausgetragen. Danach steht noch die zweite DFB-Pokalrunde auf dem Programm. Bereits am ersten Januar-Wochenende geht es in der 1. und 2. Bundesliga weiter.

Wegen der EM im kommenden Jahr und den Europacup-Finalspielen endet die Meisterschaft Mitte Mai.

Die DFL teilt ausserdem mit, dass wieder Zuschauer in den Stadien zugelassen werden könnten. Dazu seien aber lokale Konzepte notwendig. “Die Konzepte müssten demnach individuelle Voraussetzungen, beispielsweise die Stadioninfrastruktur und An-/Abreisewege, genauso berücksichtigen wie die jeweils geltende Verordnungslage und gegebenenfalls die epidemiologische Lage vor Ort”, teilt die DFL mit. Sie müssen von den lokalen Gesundheitsbehörden zugelassen werden.

Der Überblick zu den Terminen:

📅✍️ Der Rahmenterminkalender für die Saison 20/21 ist da. Die Spielzeit beginnt bei den Männern mit der ersten @DFB_Pokal-Hauptrunde vom 11. bis 14. September. Eine Woche später starten @Bundesliga_DE, 2. Bundesliga und @3_liga. Alle Infos:

➡️ https://t.co/7Qg7RtvPdr pic.twitter.com/70ckTvpoSE — DFB (Verband) (@DFB) July 10, 2020

psc 10 Juli, 2020 14:03