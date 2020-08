Neuer Bundesliga-Spielplan enthüllt

Die DFL hat die Spielpläne für die 1. und 2. Bundesliga veröffentlicht. Im Oberhaus sind zwei verschiedene Startspiele möglich.

Dies hängt vom Abschneiden des FC Bayern in der noch ausstehenden Champions League-Finalphase ab: Sollten die Münchner das Endspiel am 23. August nicht erreichen, starten sie am Freitag, 18. September gegen Schalke 04 in die neue Saison. Stehen sie in Lissabon im Finale würde diese Partie auf den Montag, 21. September verlegt. Dann würden Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach das Eröffnungsspiel der neuen Saison bestreiten.

Die Übersicht zur neuen Saison:

psc 7 August, 2020 12:20