8’400 Zuschauer bei Buli-Auftakt von RB Leipzig zugelassen

Bundesligist RB Leipzig kann den Start in die Bundesliga wohl wieder vor Zuschauern durchführen.

Wie der “kicker” und die “Bild” übereinstimmend berichten, hat das zuständige Gesundheitsamt einen entsprechenden Antrag des Bundesliga-Klubs gutgeheissen. Beim Spiel gegen Mainz 05 am 20. September seien demnach wieder 8’400 Zuschauer in der Arena zugelassen. Damit werden 20 Prozent der Kapazität der Leipziger Arena genutzt. Die Tickets sollen unter den 22’500 Dauerkarten-Besitzern verlost werden. Zugelassen sind nur Besucher mit Wohnsitz in Sachsen, wo die Infektionsrate derzeit tief ist.

psc 1 September, 2020 15:50