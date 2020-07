Benjamin Henrichs zum Medizintest in Leipzig

Der Wechsel von Aussenverteidiger Benjamin Henrichs von Monaco zu RB Leipzig steht unmittelbar vor dem Abschluss.

Der 23-jährige Abwehrspieler bestritt bei seinem neuen Klub am Dienstag bereits den Medizintest, wie “Sportbuzzer” mit Fotos belegt. Der Transfer wird in Kürze offiziell über die bühne gebracht. Henrichs kehrt somit nach zwei Jahren in Monaco wieder in die Bundesliga zurück, wo er zuvor für Bayer Leverkusen auflief.

Geplant ist eine einjährige Ausleihe mit Kaufoption. Bereits vor Jahresfrist und auch im Januar dieses Jahres bemühte sich Leipzig um die Dienste des dreifachen Nationalspielers. Damals noch vergebens, nun kommt ein Deal zustande.

psc 7 Juli, 2020 15:57