Bestätigt: Domenico Tedesco ist neuer Leipzig-Trainer

RB Leipzig bestätigt die Ankunft von Domenico Tedesco: Der 36-Jährige unterzeichnet einen Vertrag als neuer Cheftrainer.

Der Kontrakt hat Gültigkeit bis Juni 2023. Tedesco war zuletzt während zwei Jahren in Russland für Spartak Moskau tätig. Im Sommer beendete er das dortige Engagement, um wieder näher bei seiner Familie in Deutschland zu sein. Nun hat er in Leipzig eine neue Anstellung gefunden.

Mit ihm stossen auch die beiden Co-Trainer Andreas Hinkel und Max Urwantschky zu den Roten Bullen. Der bisherige Co-Trainer Achim Beierlorzer wird hingegen nach gemeinsamen Gesprächen freigestellt.

psc 9 Dezember, 2021 11:12