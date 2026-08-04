Christoph Baumgartner meldet sich nach Verletzung zurück

Der österreichische Angreifer Christoph Baumgartner befindet sich bei RB Leipzig nach seiner gravierenden Muskelverletzung im Oberschenkel auf dem Weg zurück.

Der 27-Jährige hatte sich beim Aufwärmen in einem Testspiel unmittelbar vor der WM verletzt und verpasste deshalb das gesamte Turnier. Auch zur Vorbereitung für die neue Spielzeit ist Baumgartner noch nicht voll da. Immerhin konnte er in Leipzig nun aber wieder erste Laufeinheiten absolvieren.

Der Offensivspieler zeigt sich optimistisch: «Bis jetzt läuft es sensationell gut. Wir sind super im Plan», wird er in einer Medienrunde von «kicker» zitiert. Er führt aus: «Wenn du das erste Mal nach zwei Monaten wieder laufen kannst, dann sagst du: Richtig geil.»

Obwohl er noch nicht am Teamtraining teilnehmen kann, hat sich Baumgartner dafür entschieden, mit seinem Team ins Trainingslager in seine österreichische Heimat zu fahren.