SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
In Leipzig

Christoph Baumgartner meldet sich nach Verletzung zurück

Autor: | Publiziert: 4 August, 2026 17:24
Christoph Baumgartner meldet sich nach Verletzung zurück

Der österreichische Angreifer Christoph Baumgartner befindet sich bei RB Leipzig nach seiner gravierenden Muskelverletzung im Oberschenkel auf dem Weg zurück.

Der 27-Jährige hatte sich beim Aufwärmen in einem Testspiel unmittelbar vor der WM verletzt und verpasste deshalb das gesamte Turnier. Auch zur Vorbereitung für die neue Spielzeit ist Baumgartner noch nicht voll da. Immerhin konnte er in Leipzig nun aber wieder erste Laufeinheiten absolvieren.

Der Offensivspieler zeigt sich optimistisch: «Bis jetzt läuft es sensationell gut. Wir sind super im Plan», wird er in einer Medienrunde von «kicker» zitiert. Er führt aus: «Wenn du das erste Mal nach zwei Monaten wieder laufen kannst, dann sagst du: Richtig geil.»

Obwohl er noch nicht am Teamtraining teilnehmen kann, hat sich Baumgartner dafür entschieden, mit seinem Team ins Trainingslager in seine österreichische Heimat  zu fahren.

Mehr Dazu
Ein Verein ist dran

Xabi Alonso könnte überraschendes Comeback in der Bundesliga geben
Dahmen im Blickfeld

RB Leipzig hat den Gulacsi-Nachfolger wohl gefunden
Unterschrift erfolgt

Ex-YB-Coach David Wagner hat in Leipzig einen neuen Job
Unzufrieden

RB Leipzig könnte Nationalspieler ablösefrei verlieren
Ligaintern

Ex-Basel-Profi Wouter Burger steht vor Wechsel in der Bundesliga
Mehr entdecken
In Leipzig

Christoph Baumgartner meldet sich nach Verletzung zurück

4.08.2026 - 17:24
Finale Gespräche

Real legt nach und steht bei Yan Diomande vor dem Durchbruch

4.08.2026 - 13:46
Rückkehr nach Leipzig

Norwegens WM-Goalie Örjan Nyland wechselt ablösefrei in die Bundesliga

4.08.2026 - 10:16
Keine Einigung mit Real Madrid

Kein Durchbruch im Poker um Diomande

3.08.2026 - 17:51
Mainz dementiert Einigung

Amiri-Wechsel zu RB Leipzig vor Vollzug

31.07.2026 - 15:32
Nachfolger von Jürgen Klopp

Roger Schmidt übernimmt globale Fußball-Verantwortung bei Red Bull

31.07.2026 - 13:21
Leipzig braucht noch einen Ersatz

Wechsel von Yan Diomandé zu Real Madrid rückt näher

29.07.2026 - 17:13
Sagt Top-Interessenten ab

Exklusiv: Servette gelingt Coup um Salomon Kourouma

29.07.2026 - 07:08
Nach dem Urlaub

Yan Diomande ist erst einmal zurück in Leipzig

27.07.2026 - 13:11
Medizincheck bei Al-Diriyah FC schon gebucht

Orban-Wechsel nach Saudi-Arabien geplatzt

26.07.2026 - 18:37