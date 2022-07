Der neue Nkunku-Vertrag enthält für 2023 keine Ausstiegsklausel

Der französische Nationalspieler Christopher Nkunku hat seinen Vertrag bei RB Leipzig jüngst bis 2026 verlängert. Bemerkenswert: Für den kommenden Sommer enthält der Kontrakt keine Ausstiegsklausel.

Dies berichtet der “kicker”. Nkunku betont, dass er sich in Leipzig sehr wohl fühlt. Offenbar sieht er seine Zukunft zumindest mittelfristig nach wie vor beim Bundesliga-Klub, wo er in der abgelaufenen Saison so richtig durchgestartet und sogar zum besten Bundesliga-Spieler der Saison gewählt wurde. Mit dem Sieg im DFB-Pokal durfte er sich auch über seine erste grosse Trophäe im Trikot der Roten Bullen freuen.

Seit März kamen auch sechs Einsätze für die Équipe tricolore hinzu, wo Nkunku inzwischen fix zum Aufgebot von Nationaltrainer Didier Deschamps zählt.

psc 4 Juli, 2022 15:18