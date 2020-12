Dominik Szoboszlai sichert Bundesliga-Wechsel in dieser Woche

Das ungarische Supertalent Dominik Szoboszlai wird seinen Wechsel von Red Bull Salzburg in die Bundesliga noch in dieser Woche eintüten. Der 20-Jährige ist etwas günstiger als zunächst angenommen.

Zuletzt war die Rede von einer Ausstiegsklausel in Höhe von 25 Mio. Euro. Tatsächlich reichen laut “kicker” aber 20 Mio. Euro für die Unterschrift des Angreifers. Szoboszlai hat sich bereits für den Wechsel zu RB Leipzig entschieden. Andere Interessenten wie Arsenal, Real Madrid oder auch der FC Bayern gehen erst einmal leer aus.

Der junge Nationalspieler glaubt, dass ein Wechsel nach Leipzig für seine Entwicklung am besten ist. Er tritt in die Fussstapfen zahlreicher andere Profis, die es einst von Salzburg zu “Partnerverein” Leipzig zog. Bereits in der Rückrunde wird er in der Bundesliga auflaufen.

psc 14 Dezember, 2020 09:42