Eberl-Deal wird wahrscheinlicher

RB Leipzig steht nun kurz vor einer Verpflichtung von Max Eberl. RB vermeldete am Sonntag ein Näherkommen in den Gespräch. Eine Entscheidung soll nun zeitnah fallen.

„Jetzt sind wir an einem Punkt, dass wir wollen, dass Max möchte, und ich in den nächsten Tagen die Gespräche mit Herrn Schippers aus Gladbach führe, dann gucken wir, ob wir zusammenkommen“, erklärte Geschäftsführer Oliver Mintzlaff gegenüber der “Bild”. Eberl ist noch bis 2026 an die Fohlen gebunden und die Borussia machte unlängst deutlich, eine angemessene Ablöse kassieren zu wollen.

soe 11 September, 2022 11:07