Die Einigung ist da: Nordi Mukiele wechselt nach Paris

Der französische Abwehrspieler Nordi Mukiele verlässt RB Leipzig definitiv und wechselt zu Paris St. Germain.

Der 24-Jährige wird gemäss übereinstimmenden Medienberichten bereits in Kürze den Medizincheck beim Ligue 1-Klub absolvieren und im Anschluss als Neuzugang vorgestellt. RB Leipzig hat den Spieler am Montag offiziell freigestellt. Die Ablöse soll rund 15 Mio. Euro betragen. Chelsea soll sich in letzter Minute noch in die Verhandlungen eingemischt haben, geht aber leer aus. Mukiele und seine Berater entscheiden sich für Paris.

Nach vier Jahren in der Bundesliga geht die Reise für den Verteidiger wieder zurück in die französische Heimat.

psc 25 Juli, 2022 17:33