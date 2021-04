Einigung da: RB Leipzig hat den Nagelsmann-Nachfolger gefunden

Gerade einmal 24 Stunden nach der Bekanntgabe des Wechsels von Julian Nagelsmann von RB Leipzig zum FC Bayern haben die Roten Bullen einen Nachfolger gefunden: Jesse Marsch.

Der 47-jährige Amerikaner wird in Leipzig laut “kicker” im Hinblick auf die kommende Saison zum neuen Cheftrainer ernannt, sofern die Ablöseverhandlungen mit Red Bull Salzburg erfolgreich verlaufen. Angesichts der Nähe der beiden Klubs ist dies eine Formalität. Marsch verlässt den österreichischen Serienmeister somit ein Jahr vor Vertragsende.

Die Bundesliga war schon seit geraumer Zeit sein erklärtes Ziel. Auch bei Eintracht Frankfurt war er im Gespräch, Leipzig machte nun aber das Rennen. Letztlich ist es eine Rückkehr: In der Saison 2018/19 fungierte Marsch als Co-Trainer von Ralf Rangnick beim Bundesliga-Klub. Danach trat er die Stelle in Salzburg an.

Update: Angeblich hat Marsch einen Vertrag in Leipzig am Mittwoch bereits unterschrieben.

psc 28 April, 2021 12:42