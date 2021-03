Emil Forsberg vor Abschied aus Leipzig

Der schwedische Angreifer Emil Forsberg steht offenbar vor einem Abgang bei RB Leipzig.

Vertraglich ist der 29-Jährige noch für eine weitere Saison bis 2022 an die Roten Bullen gebunden. Sein Berater Hasan Cetinkaya macht bei “Bild” aber klar, dass Forsberg dieses nicht antreten wird und zuvor einen neuen Vertrag entweder in Leipzig oder woanders unterschreiben will. “Emil geht nicht in sein letztes Vertragsjahr. Das ist ein zu grosses Risiko und nichts, was wir wollen”, sat Cetinkaya über die Zukunft von Forsberg.

Der Berater führt aus, dass mit RB bislang keine GEspräche über die Zukunft stattfanden. Er setzt den Bundesliga-Klub aber unter Druck: “Wenn der Klub aber finanzielle Probleme hat und Emils Zukunft nicht absichern kann, dann müssen wir uns zusammensetzen. Dann muss alles auf den Tisch. Der Klub muss ehrlich sein und sagen, dass Emil den Klub verlassen kann.”

Angebote von anderen Klubs liegen offenbar bereits vor: “Wir wollen Fairness. Emil kann woanders einen langen Vertrag unterschreiben.” Wie Leipzig auf den Druck des Agenten reagiert, bleibt offen. Bereits in der Vergangenheit war ein Forsberg-Abschied immer wieder ein Thema.

psc 26 März, 2021 09:36