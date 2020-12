Ab in die Bundesliga: Entscheidung um Supertalent Szoboszlai gefallen

Der neue Klub des ungarischen Supertalents Dominik Szoboszlai steht wohl fest: RB Leipzig erhält den Vorzug. Zahlreiche Topklubs wie Real Madrid oder der FC Bayern gucken (vorerst) in die Röhre.

Nachdem Red Bull Salzburg die Qualifikation für die Achtelfinals der Champions League verpasst hat, zeichnet sich ab, dass Szoboszlai bereits im Januar wechselt. Und der neue Verein soll bereits feststehen. Nach Angaben von “Sky” wird sich der Offensivspieler RB Leipzig anschliessen. Er geht damit den Weg, der vor ihm schon viele andere (erfolgreich) gegangen sind. Die Ablöse ist mittels Ausstiegsklausel verankert und beträgt 25 Mio. Euro.

In dieser Saison erzielte Szoboszlai in 19 Spielen für seinen Verein acht Tore und neun Assists. Ausserdem war er mit einem eminent wichtigen Treffer in den Playoffs direkt an der EM-Qualifikation Ungarns beteiligt.

psc 11 Dezember, 2020 13:18