Fix: Amadou Haidara verlängert den Vertrag bei RB Leipzig

Mittelfeldspieler Amadou Haidara hält RB Leipzig die Treue und verlängert seinen Vertrag langfristig.

Der 23-jährige Nationalspieler aus Mali unterzeichnet bei den Roten Bullen einen neuen Kontrakt mit Gültigkeit bis 2025. In der laufenden Saison hat Haidara für RB bereits 40 Pflichtspiele bestritten. Er wechselte Anfang 2019 von Red Bull Salzburg zum Bundesliga-Klub und ist glücklich über die Vertragsverlängerung: “Die Entwicklung, die unsere Mannschaft, aber auch der gesamte Verein, in den letzten Jahren genommen hat, ist atemberaubend. Deshalb freue ich mich, weiterhin Teil der Erfolgsgeschichte von RB Leipzig zu sein. Seitdem ich hier bin, habe ich mich als Spieler extrem weiterentwickelt und bin auch als Mensch gereift. Der Verein hat mir von Anfang an sein Vertrauen geschenkt und immer an mich und meine Qualitäten geglaubt. Mein Weg und auch der der Mannschaft ist noch nicht zu Ende. Wir haben noch viel vor und ich will meinen Beitrag dazu leisten, mit RB Leipzig weiterhin Geschichte zu schreiben.”

Nächster Leistungsträger langfristig gebunden! Amadou Haidara verlängert seinen Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis 2⃣0⃣2⃣5⃣ ✍️ Schön, dass du gemeinsam mit uns weiter angreifst, Doudou! 💪 Alle Infos👉 https://t.co/aew1GPVYZW#WirSindLeipzig #WirSindDoudou pic.twitter.com/WZY5ZXon68 — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) May 10, 2021

psc 10 Mai, 2021 15:50