Fix: Kevin Kampl verlängert bei RB Leipzig

Kevin Kampl hält seinem aktuellen Klub RB Leipzig weiterhin die Treue.

Nach schon länger andauernden Gesprächen hat der slowenische Mittelfeldspieler seinen Vertrag bei den Roten Bullen nun definitiv bis 2023 verlängert. Kampl stiess im Sommer 2017 für 20 Mio. Euro Ablöse von Ligakonkurrent Bayer Leverkusen nach Leipzig und nimmt dort auch unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann eine wichtige Rolle ein. Dies soll der Spielgestalter auch in Zukunft tun.

“Kevin ist einer unserer absoluten Führungsspieler und ein ganz wichtiger Faktor in der Mannschaft – auf, und vor allem auch neben dem Platz. Nach seiner langen Verletzungspause hat er in den letzten Wochen gezeigt, wie enorm wichtig er für unser Spiel ist und wie sehr er unsere Spielphilosophie verkörpert. Umso mehr freuen wir uns, dass wir mit Kevin vorzeitig um zwei Jahre verlängern und damit einen weiteren Leistungsträger langfristig an RB Leipzig binden konnten”, sagt Sportdirektor Markus Krösche.

psc 24 Juni, 2020 11:18