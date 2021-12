Fix: Leipzig-Stürmer Brian Brobbey kehrt zu Ajax zurück

Der niederländische Angreifer Brian Brobbey verlässt RB Leipzig nach einem halben Jahr bereits wieder und kehrt mindestens bis Saisonende zu Ajax Amsterdam zurück.

Der 19-jährige Mittelstürmer wurde in der Talentschmiede von Ajax ausgebildet. Im vergangenen Sommer schloss er sich ablösefrei den Roten Bullen an. Dort gab es für ihn allerdings kaum ein Vorbeikommen an den Topstürmern André Silva und Yussuf Poulsen. Nun wechselt er auf Leihbasis zurück zu seinem Ex-Klub. Eine Kaufoption wurde nicht vereinbart. Vertraglich ist Brobbey bis 2025 an RB gebunden.

Welcome back, Brian 🏡 — AFC Ajax (@AFCAjax) December 31, 2021

psc 31 Dezember, 2021 14:46