Fix: Nati-Goalie Yvon Mvogo unterschreibt bei neuem Klub

Der Schweizer Nati-Goalie Yvon Mvogo schnürt seine Schuhe künftig für den FC Lorient.

Der 28-jährige Keeper verlässt RB Leipzig nach fünf Jahren definitiv und läuft nun in der Ligue 1 auf. In Lorient wurde ihm der Posten als Nummer 1 versprochen. Für Mvogo war dies für die neue Saison eine wichtige Voraussetzung. Zuletzt war er während zwei Jahren an die PSV Eindhoven ausgeliehen. Der Goalie unterschreibt in Lorient für zwei Jahre bis 2024.

𝗗𝗲𝗴𝗲𝗺𝗲𝗿 𝗺𝗮𝘁 Yvon ! 🐈‍⬛ pic.twitter.com/BlaTVRIvox — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) July 13, 2022

psc 13 Juli, 2022 21:26