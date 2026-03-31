Das Torhüter-Duell zwischen Vandevoordt und Gulacsi in Leipzig spitzt sich zu

Bei Bundesligist RB Leipzig spitzt sich die Situation im Hinblick auf den Saisonendspurt zu: Peter Gulacsi meldet sich nach seiner Verletzung zurück. Martin Vandevoordt, der für die Zukunft bereits zur Nummer 1 ausgerufen wurde, will die Position als Stammkeeper aber nicht mehr hergeben.

Anfang Februar hat Leipzig eine ziemlich ungewöhnliche Meldung verkündet: Die Verträge des Goalie-Trios, bestehend aus Peter Gulácsi (35), Maarten Vandevoordt (24) und Leopold Zingerle (31), wurden allesamt gleichzeitig verlängert. Dabei wurde auch bekanntgegeben, dass Vandevoordt ab kommender Saison die Nummer 1 sein wird.

Gulacsi war in dieser Saison bis anhin als Stamkeeper gesetzt. Kurze Zeit nach der Verkündung hatte sich der Routinier jedoch verletzt, weshalb Vandevoordt sofort ins Scheinwerferlicht rückte. Der Belgier zeigte in der Folge souveräne Auftritte. Er lieferte somit Argumente dafür, die Wachablösung im Tor schon jetzt zu vollziehen. Ob dies tatsächlich geschehen wird, müssen die kommenden Tage und Woche zeigen. Gulacsi meldet sich nämlich zurück. Die Reha verlief nach Plan, schon eine ganze Weile kann er wieder torwartspezifisch trainieren.

Leipzigs Trainer Ole Werner muss nun entscheiden, wem er in den verbleibenden Partien in dieser Saison sein Vertrauen schenkt. Er hat zwei starke Optionen.