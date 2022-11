Hiobsbotschaft: Christopher Nkunku verpasst die WM

Schock für die französische Nationalmannschaft: Christopher Nkunku verpasst die WM in Katar.

Der Leipzig-Profi hat sich am Dienstag im Training bei einem Zweikampf mit Eduardo Camavinga am linken Knie verletzt. Offenbar handelt es sich um eine Verstauchung. Wie lange Nkunku ausfallen wird, ist offen. Die WM wird in jedem Fall ohne ihn stattfinden.

Nationaltrainer Didier Deschamps kann bis 24 Stunden vor dem ersten Gruppenspiel einen Spieler nachnominieren. Als Kandidaten werden Wissam Ben Yedder (Monaco), Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) und Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt) gehandelt.

Blessé à l’entraînement, Christopher Nkunku doit renoncer à participer à la Coupe du Monde. L’ensemble du groupe partage la tristesse de Christopher et lui souhaite un prompt rétablissement 💙 @c_nk97 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/wHt8zXTGpO — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 15, 2022

psc 15 November, 2022 23:20