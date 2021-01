Hiobsbotschaft: Leipzig-Neuzugang Szoboszlai fällt lange aus

Das Debüt von Leipzigs Neuzugang Dominik Szoboszlai wird noch einige Zeit auf sich warten lassen.

Wie der 20-jährige Ungar an seiner Vorstellungs-Pressekonferenz ausführt, ist er verletzt. Adduktoren-Probleme machen ihm zu schaffen – und zwar schon seit längerem. Bereits in Salzburg plagte sich Szoboszlai mit diesen herum: “Da habe ich mit Schmerzmitteln gespielt. Aber die Gesundheit ist wichtig, deshalb gebe ich mir die Zeit um wieder vollkommen fit zu werden.”

Im Laufe des Februars soll er ins Mannschaftstraining einsteigen. Leipzig zahlte für die Dienste des Jung-Nationalspielers 20 Mio. Euro Ablöse.

Szoboszlai freut sich auch auf eine Begegnung mit seinem früheren Teamkollegen Erling Haaland: Der BVB-Torjäger wechselte vor Jahresfrist ebenfalls aus Salzburg in die Bundesliga. “Wir haben in Salzburg zusammengespielt und sind gute Kumpels. Er hat mir von der Bundesliga berichtet und gesagt, dass er sich in Dortmund sehr wohl fühlt. Natürlich hätte ich ihn gern am Samstag auf dem Platz wiedergesehen. Es tut weh, dass ich da nicht spielen kann”, sagt Szoboszlai.

psc 5 Januar, 2021 14:25