Nachdem der 22-jährige Angreifer die Hinrunde in der Ligue 1 verbrachte, wird er nun bis Saisonende an Leeds United ausgeliehen. Augustin ist vertraglich noch bis 2022 an die Roten Bullen gebunden. Dort scheint man aber auch langfristig nicht mehr auf ihn zu zählen. Im Sommer könnte ein definitiver Abgang erfolgen.

✍️ #LUFC are delighted to announce the signing of Jean-Kevin Augustin on an initial loan deal from Red Bull Leipzig

— Leeds United (@LUFC) January 27, 2020