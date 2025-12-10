Johan Manzambi wird den siebtgrössten Marktwertzuwachs hinlegen

Johan Manzambi hat ein phänomenales Jahr 2025 hinter sich. In den kommenden sechs Monaten ist mit einem weiteren steilen Aufstieg zu rechnen.

Das Jahr 2025 begann der 20-jährige Allrounder beim SC Freiburg noch als Ergänzungsspieler bei den Profis. Ab April ging es dann allerdings steil aufwärts: Klubtrainer Julian Schuster setzte in der Bundesliga erstmals auch in der Startelf auf Manzambi. Und die Chance hat der Youngster genutzt: Er vollzog den grossen Schritt zum Stammspieler und wurde im Sommer mit einem langfristigen Vertrag bis 2030 belohnt. Auch der Schweizer Nati-Coach Murat Yakin entdeckte ihn und setzte ihn seit Juni bereits achtmal ein. Dabei erzielte Manzambi, der diverse Positionen bekleiden kann drei Treffer.

Dieser steile Aufstieg hat sich auch in Sachen Marktwert sehr positiv ausgewirkt. Das in Neuenburg ansässige CIES (Centre for Sport Studies) beziffert diesen inzwischen auf bereits 40,7 Mio. Euro. Und die Experten rechnen damit, dass sich der Marktwert von Manzambi in den nächsten sechs Monaten um weitere 20,2 Mio. Euro erhöht. Damit legt der junge Schweizer ihrer Ansicht nach europaweit den siebtgrössten Marktwertzuwachs hin. Vor ihm liegen nur Yan Diomande (RB Leipzig, +40,1 Mio.), Nick Woltemade (Newcastle United, +26,2 Mio. Euro), Bazoumana Touré (Hoffenheim, +23,9 Mio.), Kenan Yildiz (Juventus, +23,2 Mio.), Christian Kofane (+23,1 Mio.) und Rômulo (RB Leipzig, +21,7 Mio.).

Natürlich handelt es sich hierbei nur um Schätzungen. Sollte sich Manzambi nicht verletzten, wird sein Weg aber sicherlich weiter nach oben führen - zumal er auch an der WM im kommenden Jahr bei der Schweizer Nati fix eingeplant ist.

Peter Schneiter 10 Dezember, 2025 15:24