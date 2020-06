Julian Nagelsmann nennt Transferziele für RB Leipzig

RB Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann sieht in seiner Mannschaft vor allem auf drei Positionen Handlungsbedarf.

Im Hinblick auf die kommende Saison hofft der 32-Jährige auf Verstärkung. “Wir haben keinen wirklichen ‘Holding Sixer’ im Kader, sondern viele bewegliche Sechser, die sehr agil sind”, sagt er in der “Bild”. Bei Hoffenheim setzte Nagelsmann in diesem Bereich zunächst auf Sebastian Rudy und später auf Florian Grillitsch. In Leipzig fehlt ihm dieser Spielertyp noch.

Zudem will er einen “Box-zu-Box-Player im Mittelfeld, der im Strafraum Flanken mit dem Kopf verwerten kann”. RB Leipzig will zudem einen neuen Aussenverteidiger verpflichten. Benjamin Henrichs ist diesbezüglich ein heisser Kandidat.

Optimistisch ist Nagelsmann, dass Leihspieler Angeliño von ManCity übernommen werden kann.

psc 26 Juni, 2020 09:27