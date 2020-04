Kehrtwende bei Leipzig-Profi Emil Forsberg

Der schwedische Nationalspieler Emil Forsberg wird RB Leipzig in diesem Sommer doch nicht verlassen.

Dies hat der 28-jährige Offensivspezialist in der “Bild” jetzt gleich höchstpersönlich klargestellt: “Das ist kein Thema. Ich habe noch zwei Jahre Vertrag. Wir spielen ein super Jahr, werden besser und besser. Im Moment gibt es keinen Anlass, an etwas anderes zu denken.” Zuletzt deutete eigentlich vieles auf einen Wechsel von Emil Forsberg hin, der mit seinen Einsatzzeiten unter Julian Nagelsmann in dieser Saison nicht zufrieden ist. Meist muss sich der Angreifer mit einer Jokerrolle begnügen.

Dennoch wird er nun vorderhand in Leipzig bleiben. Forsberg führt aus: “Ich mache mir nicht so viele Gedanken über die Zukunft. Ich lebe im Hier und Jetzt. Es gibt derzeit wichtigere Dinge, als über Verträge zu reden. Ich habe ja auch nicht umsonst für fünf Jahre unterschrieben, ich fühle mich richtig wohl. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt.”

psc 29 April, 2020 14:47