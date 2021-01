Leipzig-Boss Mintzlaff schliesst vorzeitigen Nagelsmann-Abgang aus

Julian Nagelsmann ist vertraglich noch bis Sommer 2023 an RB Leipzig gebunden, dennoch gibt es Gerüchte über ein Engagement bei anderen europäischen Top-Klubs. Das sagt Oliver Mintzlaff, Geschäftsführer von RB Leipzig, dazu.

Für den Trainerposten bei Borussia Dortmund ab kommenden Sommer wurde Julian Nagelsmann vonseiten der Medien ins Gespräch gebracht. Nachdem der 33-jährige Fussballlehrer eine Stelle beim Rivalen aus der Bundesliga aber ausschloss, meldet sich nun auch Oliver Mintzlaff zu Wort und betonte nochmals, dass ein vorzeitiger Abgang von RB Leipzig derzeit nicht zur Debatte stehe.

“Darüber können wir in zwei Jahren sprechen. Dann läuft sein Vertrag noch sechs Monate. Julian fühlt sich wohl bei uns, kann hier erfolgreich und in Ruhe arbeiten. Ich habe ihn erst einen Koffer packen sehen, das war allerdings nur für das Interview in SPORT BILD vor zwei Wochen”, sagte der Geschäftsführer der Roten Bullen der “Sport Bild”.

Ob Nagelsmann bis zum genannten Zeitpunkt allerdings tatsächlich in Leipzig Trainer bleibt, ist nicht gesichert. Immer wieder gibt es auch Gerüchte um Real Madrid, die für Zinédine Zidane, dessen Vertrag 2022 ausläuft, in Nagelsmann einen Nachfolger sehen könnten.

adk 10 Januar, 2021 10:41