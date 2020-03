Leipzig hat den Upamecano-Nachfolger identifiziert

RB Leipzig muss im Sommer wohl den Abgang von Dayot Upamecano verkraften: Der Franzose strebt einen Wechsel an. Mit dem erst 17-jährigen Franzosen Tanguy Kouassi hat der Bundesligist einen potentiellen Nachfolger im Visier.

Der Youngster spielt bei paris St. Germain, verfügt aber über einen auslaufenden Vertrag. Tanguy Kouassi gilt als eines der grössten Abwehrtalente Frankreichs. Mit Spielern von dort hat Leipzig in der Vergangenheit sehr gute Erfahrungen gemacht.

Laut “Bild” soll im Sommer auch Kouassi den Weg zu den Sachsen finden. Ob das Unterfangen eines Transfers gelingt, steht aber noch in den Sternen. Neben Leipzig bekundet nämlich auch der grosse Fc BArcelona Interesse am Supertalent. Zudem kämpft PSG nach wie vor um eine Vertragsverlängerung. Da er bei den Profis in dieser Saison aber nur selten zum Zug kommt, könnte er eher einen Wechsel anstreben. Der Gang ins Ausland liegt dann auf der Hand.

psc 27 März, 2020 11:48