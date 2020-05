Unter diesen Voraussetzungen würde Leipzig Dayot Upamecano verkaufen

Die Personalie Dayot Upamecano sorgt in diesen Tagen für viel Gesprächsstoff. Jetzt sagt Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff unter welchen Voraussetzungen der junge Franzose verkauft würde.

“Sky” berichtete in dieser Woche, dass der 21-jährige Abwehrspieler in Leipzig kurz vor einer Vertragsverlängerung über 2021 hinaus steht. Sollte es nicht dazu kommen, würde Dayot Upamecano wohl noch in diesem Sommer an einen anderen Verein transferiert.

So sind zumindest die Worte von Mintzlaff an einer Videokonferenz zu deuten. “Wir kennen die Laufzeiten der Verträge unsere Spieler, und ich kenne sie sehr genau – vor allem die unserer Leistungsträger. Für uns ist es ein Nogo, dass Leistungsträger ablösefrei vom Hof gehen. Das war bei Timo Werner der Fall und wird bei Dayot Upamecano auch so sein. Ich habe das Wirtschaftliche im Blick”, sagt Mintzlaff.

Primär strebt der Bundesligist wohl eine Verlängerung mit seinem Stammverteidiger an. Offenbar ist man da auch schon sehr weit. Dem Franzosen wird als Kompromiss wohl eine Ausstiegsklausel gewährt.

psc 1 Mai, 2020 15:20