Leipzig-Profi Christopher Nkunku schwärmt von anderem Verein

RB Leipzig will seinen Topskorer Christopher Nkunku unbedingt mindestens ein weiteres Jahr behalten. Der 24-Jährige schwärmt nun aber für einen anderen Verein.

Beim Aufenthalt mit der französischen Nationalmannschaft vor den anstehenden Nations League-Spielen spricht Nkunku über seinen Ex-Klub Paris St. Germain. Von dort wechselte er vor drei Jahren für 13 Mio. Euro Ablöse nach Leipzig. Eine Rückkehr ist für den Angreifer offenbar nicht ausgeschlossen. “Paris, ich habe das immer gesagt, ist mein Zuhause, mein Herzensklub.” Dass PSG ihn verpflichten möchte, freut Nkunku. Gleichzeitig betont er aber: “Es schmeichelt mir auch, dass Leipzig alles tut, um mich zu halten.”

Vertraglich ist Nkunku vorläufig bis 2024 an RB gebunden. Geschäftsführer Oliver Mintzlaff schliesst einen Abgang in der “Bild” kategorisch aus: “Ich gehe nicht nur davon aus, sondern ich weiss es, dass er auch in der kommenden Saison bei uns spielen wird.” Leipzig arbeitet sogar an einer Vertragsverlängerung, die angeblich eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Mio. Euro enthält. Diese würde aber nicht sofort greifen.

psc 30 Mai, 2022 11:45