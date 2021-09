Leipzig-Schock: Dani Olmo fällt wochenlang aus

Bundesligist RB Leipzig muss für mehrere Wochen auf den spanischen Nationalspieler Dani Olmo verzichten.

Der 23-jährige Offensivspieler erlitt einen Muskelfaserriss und muss vorerst pausieren. “Er ist für ein paar Wochen raus. Er bleibt in der Länderspielpause wahrscheinlich hier. Wir müssen in zwei, drei Wochen sehen, wo er steht”, sagt Leipzigs Trainer Jesse Marsch am Freitag. Neben Olmo wird am Samstag beim Heimspiel gegen Hertha BSC auch Abwehrspieler Marcel Halstenberg weiterhin fehlen. Auch der deutsche Nationalspieler wird wegen einer Kapselverletzung noch längere Zeit ausfallen. “Er hatte am Donnerstag einen Termin bei der medizinischen Abteilung. Die Hoffnung ist, dass er im November wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann”, sagt Marsch.

Verletzungsbedingte Pause für Dani #Olmo Unser Spanier erlitt in der Partie gegen den @fckoeln einen kleinen Muskelfaserriss im Oberschenkel. Gute und schnelle Besserung, Dani ✊🙏 pic.twitter.com/r1NYLKFPqD — RB Leipzig (@RBLeipzig) September 24, 2021

psc 24 September, 2021 12:36