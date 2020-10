Leipzig will sich Salzburg-Juwel Szoboszlai krallen

Mittelfeldtalent Dominik Szoboszlai wird von halb Europa gejagt. Offenbar könnte sich aber RB Leipzig erneut bei Red Bull Salzburg bedienen, um den 19-Jährigen im Winter nach Sachsen zu holen.

Das Sommer-Transferfenster ist gerade erst vorbei, doch mögliche Kandidaten für den Winter werden bereits jetzt ausgemacht. Wie die “Sport Bild” erfahren haben will, ist ein Winterwechsel von Mittelfeld-Juwel Dominik Szoboszlai von Red Bull Salzburg zu RB Leipzig “sehr gut möglich”.

Der Nationalspieler Ungarns steht in Salzburg noch bis 2022 unter Vertrag. Gegenüber der “Sport Bild” sagte Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche auf Nachfrage: “Wir beschäftigen uns immer mit jungen, talentierten Spielern”.

Doch der Bundesligist wird nicht der einzige Interessent sein, der Szoboszlai gerne verpflichten würde. Zuletzt fiel der Name des 19-Jährigen auch immer wieder in Bezug auf italienische Top-Klubs, und auch in der Premier League soll es Interessenten geben.

adk 11 Oktober, 2020 13:09